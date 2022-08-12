Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şampiyonlar Ligi hayallerine ilk adımda havlu atan, Süper Lig’e istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde teselli buldu. Kadıköy’deki 3-0 rövanşında Slovacko’ya konuk olan sarı lacivertliler, ilk maçın avantajıyla tura rahat uzandı. Sahaya sürdüğü on birler tartışılan, hamleleri eleştiri konusu olan Jorge Jesus, Çekya’da da sürprize doymadı. Şaşırtmayı seviyor Portekizli…

REHAVET HAVASI!

Fenerbahçe bir maça daha yeni savunma bloğu, orta saha bloğu, hücum hattıyla çıktı. Kadroda düşünülmeyen Lemos, yeni transfer Henrique’ye tercih edilmişti. Maç boyunca da görüldü ki, gelenlerin performansı gidenleri daha çok aratacak gibi. Jesus’un yeni kurgusunda da hücuma çıkmakta ve pozisyon üretmekte zorlanan bir Fenerbahçe izledik. Belki de 3-0’lık avantajın verdiği rehavettendir!

SERDAR DURMADI

Özellikle ilk yarısı insanın içini bayan maçın ikinci yarısında tempo bir nebze olsun yükseldi. Serdar Dursun 56’da attığı golle hem gücünü hem de klasını gösterirken, Jesus’a, “Elinde benden iyi golcü yok” diye haykırıyordu: 1-0. Sasinka 58’de skoru eşitlerken savunma hattı yetersiz, Altay çaresiz kaldı: 1-1. Yine de bu skor Fenerbahçe’nin Play-off’ta Austria Wien’le eşleşmesine engel olmadı.

YARI FİNAL OYNAMALIYIZ

Daha önceki açıklamalarında, "Bizim önceliğimiz lig" diyerek Avrupa'yı geri plana atan F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus dünkü tur sonrası çıtayı yükselterek, "Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak, ondan sonra da bu turnuvada gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Fenerbahçe, kulüpler sıralamasında hak etmediği şekilde çok aşağılarda" dedi.

LİGE DÖNÜYORUZ

"Bu takımın Avrupa'da tekrar yarışmacı bir takım olduğunu göstermesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin hedefi benim Benfica'da onlarla yarı final oynadığım gibi en üst sıralara oynamak olmalı" diyen Portekizli çalıştırıcı, "Henüz rakibimizi (A. Wien) detaylı olarak inceleme fırsatımız olmadı. Öncelikli hedefimiz pazartesi günkü lig maçı" sözlerini kullandı.

SABIRLI OLMALISINIZ

F.Bahçe file bekçisi tur atladıkları için mutlu olduklarını söylerken, "1-1 berabere bittiği için üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçtı" vurgusu yaptı. "Ligde bize yakışmayan bir başlangıç yaptık" diyen Altay, "Analizleri yaptık. Yeni oyuncularımız var. Hocamız da elinden geleni yapıyor. İnsanlar her maçta galibiyet bekliyor. Taraftarlarımızı da anlıyoruz, uzun zamandır şampiyonluk bekleniyor. Sabırsızlık var ama sabırlı olmalılar" şeklinde konuştu.

Slovacko - Fenerbahçe Maç Sonucu 1-1 Özet İzle - Fenerbahçe güle oynaya tur atladı Fenerbahçe 3-0'ın rövanşında Çek ekibi Slovacko'yal 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna adını yazdırdı. Jorge Jesus'un takımı Avusturya Vien takımıyla eşleşti.

Jesus'tan onay çıktı! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'nin radarında Süper Lig'e büyük umutlarla başlayıp ilk maçında hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, artık hata istemiyor. Şampiyonluk için sağlam adımlar atmak isteyen sarı-lacivertler, yeni transfer için düğmeye bastı. Teknik direktör Jorge Jesus'a sunulan transfer listesinin kabul görmesi üzerine Beşiktaş’ın eski yıldızları listeye alındı.