Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın transferdeki bir numaralı hedefi stoper. Welinton’un takımdan ayrılmaya hazırlanmasının yanı sıra, kadrodaki yerli oyuncuların azalması sebebiyle Türk stoper arayan Beşiktaş’ın tercihi Koray Günter oldu... Hellas Verona forması giyen oyuncu bir aksilik olmazsa siyah beyazlı formayı giyecek. Bonservis bedeli olarak Beşiktaş’ın yaklaşık 1,5 milyon avro ödeyeceği 27 yaşındaki oyuncu için Liverpool’un dünyaca teknik direktörü Jürgen Klopp, övgü dolu sözler söylemişti.

DİKKATİ ÇEKİYOR

“Bir maçta 99 doğru hareket yapar ama yanlış hareketinde rakip yanından yürür gol atar. Konsantrasyonunu sağlarsa dünyanın en iyi stoperlerinden olabilir…” Klopp’un kendisi hakkında bu yorumu yaptığı Koray, yaşadığı ciddi sakatlık sonrası da düşüşe geçmişti. Galatasaray’da oynadığı dönemde çapraz bağı yırtılan 27 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 250 gün sahalardan uzak kalmıştı. Tekrar sahalara dönmek için çok çalışan Koray Günter, Serie A’nın dikkati çeken stoperlerinden biri olmayı başardı.

DANIŞMAN GÜRSES

Beşiktaş’ta Bülent Ülgen’den boşalan iletişim direktörlüğü görevine daha önce HaberTürk gazetesinde spor servisi yayın koordinatörlüğü yapan Meriç Müldür getiriliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin medya danışmanı ise tecrübeli gazeteci ve yorumcu Faik Gürses olacak.

EN İYİ VE EN KÖTÜ

Borussia Dortmund altyapısından yetişen Koray Günter, son dört sezondur İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona forması giyiyor. 27 yaşındaki oyuncu, maç başına 10 araya girme istatistiğiyle Serie A’nın en iyisi durumunda. Maç başına bir şuta sebep olan hata ortalamasıyla da ligin en kötüleri arasında.

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