Türkiye Gazetesi

Galatasaray, resmi fan token partneri Socios.com ile yeni transferi Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in giyeceği formayı taraftarlara seçtirecek. Taraftarların oy kullanabilmesi için sadece 1 $GAL Fan Token sahibi olması yeterli olacak.

OYLAMA BU AKŞAM SONA ERECEK

Socios.com uygulamasını indirerek $GAL Fan Token alan taraftarlar, uygulama üzerinden yapılacak oylama ile tecrübeli golcünün giyeceği sarı-kırmızılı formanın numarasını belirleyecek.

Taraftarların oy kullanabilmesi için sadece 1 $GAL Fan Token sahibi olması yeterli olacak. 10, 16 ve 21 forma numaraların yer aldığı ve dün akşam başlayan oylama, 24 saatlik sürenin ardından bu akşam sona erecek.

Mertens, sezon boyunca $GAL Fan Token sahiplerinin seçtiği forma numarası ile sahadaki yerini alacak.

NAPOLI TARİHİNİN EN GOLCÜ İSMİ

Serie A'da 295 maça çıkıp 113 kez fileleri havalandıran ve önceki takımı Napoli'de "kulüp tarihinin en golcü oyuncusu" olarak kayıtlara geçen tecrübeli futbolcu, Belçika Milli Takımı formasıyla 105 karşılaşmada 21 gol atmıştı.

Yunus Akgün'e süper sözleşme... Galatasaray yönetimi milli yıldızı kaptırmak istemiyor Galatasaray altyapısından yetişen ve geçen sezon kiralık oynadığı Adana Demirspor'da 9 gol, 17 asistlik müthiş bir istatistik yakalayan Yunus Akgün'ün yıllık ücreti yeni sözleşmede 900 bin TL'den 12 milyon TL'ye çıkarılacak.

Galatasaray yönetiminden Nelsson için iki seçenek Galatasaray yönetimi, başarılı stopoer Victor Nelsson'a talip olan Sevilla'ya iki seçenek sundu. Ya 20 milyon avro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay ya da 25 milyon avroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi...

Galatasaraylı Erden Timur'un yemek yediği Alexis Sanchez, Marsilya'ya imza attı Alexis Sanchez yarışını Marsilya kazandı... Fransa'nın köklü ekibi Şilili yıldız Alexis Sanchez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Lucas Torreira'nın maliyetini açıkladı! Uruguaylı orta saha 4 yıllık imza attı Galatasaray, Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 26 yaşındaki futbolcu için Arsenal'e 6 milyon euro bonservis ödendi. Torreira'nın yıllık ücreti ise 2 milyon 750 bin euro... Dries Mertens ise 1+1 yıllık imzaladı.

Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerini açıkladı! Galatasaray, Lucas Torreira ile Dries Mertens'i KAP'a bildirdi... "Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.", "Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."