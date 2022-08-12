Türkiye Gazetesi

Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivas temsilcisinin en son Atromotis forması giyen orta saha Charis Charisis transferini bitirmesi an meselesi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Charisis transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Kariyerinde 196 maça çıkan Charisis, 4 kez de rakip fileleri havalandırdı.

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Malmö oldu Kendi evinde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Diddeleng deplasmanına çıkan Malmö, bu maçta sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılıp tur atladı ve Sivasspor'la eşleşti.

MALMÖ - SİVASSPOR MAÇINA İSKOÇ HAKEM

Yiğido, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Perşembe günü İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.

Malmö New Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak mücadelede İskoçyalı hakem William Collum düdük çalacak. Collum’un yardımcılıklarını David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise David Dickinson olacak.

Rıza Çalımbay: Böyle oynarsak işimiz zor... Sivasspor umut vermiyor! Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezonun ilk maçında ortaya koydukları futbolla Türkiye’de hem de Avrupa’da çok zorlanacaklarını söyledi.