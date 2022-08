Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ay sonuna kadar transfer sürecinin devam ettiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Transferlerin kolay iş olmadığını belirten Başkan Çavuşoğlu, zorluk nedeni olarak oyuncunun kulüp yapısına ve teknik heyetin istediği olmasının önemli olduğunu söyledi.

Transfer görüşmelerinin devam ettiğini vurgulayan Hasan Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde eksik bölgelerin tamamlayacağını belirtti.

Tayfur Bingöl'den Beşiktaş açıklaması... "Kulüpler görüşüyor" Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingöl, Beşiktaş’a transfer sürecinde kulüplerin görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

TAYFUR BİNGÖL BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLACAK MI?

Tayfur Bingöl’ün Beşiktaş’a transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çavuşoğlu, “Görüşmeler devam etmiyor. Tayfur'un bu açıklamalarından dolayı kendisiyle de görüştüm. Bilgi edinmeden bu açıklamaların doğru olmadığını kendisine de söyledim. Tayfur ile alakalı bir telefon görüşmemiz oldu. Emre Kocadağ ile ayaküstü konuşmamız oldu. Sonra da telefon görüşmemiz oldu. Ciddiyetleri varsa oturulur konuşulur, transfer gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Transfer çalışmaları ciddi iştir. Ciddi işlerde de ciddi olmak lazım. Transfer olacaksa oturulur, konuşulur. Bunun yolları aranır. Onunla ile ilgili herhangi bir şey yok. Ciddi bir gelişme yok. Önümüzde Beşiktaş maçı var” şeklinde konuştu.

Alanyaspor sezona Karagümrük deplasman galibiyetiyle başladı (2-4 Maç Özeti) Süper Lig'in 1. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Alanyaspor, Pirlo'nun öğrencilerini 4 golle geçti. İki İtalyan teknik adamı karşı karşıya getiren maçta Francesco Farioli'nin öğrencileri kazandı.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU...

Beşiktaş’ın Türkiye’nin önemli kulüplerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Çavuşoğlu, “Galibiyetle başlamak çok önemli. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Türkiye’de önemli bir takım. Çok zor bir maç olacak. İnşallah iyi bir maç olur. Sezon başı takımların ilk maçlarda hazır görülmeme olasılığı olur. Bu her takımda olur. Ciddi bir maç olacak. Kendi sahamızda Beşiktaş’la oynamak bizim için büyük bir gurur. Türkiye liginde dört büyük takım var. Her takım bizim gözümüzde büyük kulüptür. Büyük camiadır. Her takımıza sakatlıksız bir sezon diliyorum” dedi.