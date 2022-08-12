Türkiye Gazetesi

Galatasaray haberleri... 8 yıllık Napoli kariyerinin ardından Galatasaray'a 1+1 yıllık imza atan Dries Mertens, yeni takımında 10 numarayı giyecek. 35 yaşındaki Belçikalı forvet, Belhanda'dan sonra boşta kalan 10 numaralı formanın yeni sahibi oldu.

TARAFTARLAR KARAR VERDİ

Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı kulübün resmi fan token partneri Socios.com'un düzenlediği anketle Mertens'in forma numarasını belirledi.

Socios.com'un uygulamasını indirerek 1 $GAL Fan Token alan taraftarlar, 10, 16 ve 21 forma numaraların yer aldığı ankete oy kullandı. Taraftarların çoğunluğu, Belçikalı futbolcunun 10 numaralı formayı giymesini tercih etti.

Anket sonucunu sosyal medya hesabından duyuran Socios.com, şu ifadeleri kullandı:

"10 numara DRIEEES MERTEEEEENS! Galatasaray taraftarı kararını verdi. 10 numara bir kez daha dünyaca ünlü bir yıldıza, Dries Mertens'e emanet!"

Mertens'in forma numarasını taraftarlar seçecek Galatasaraylı Mertens'in forma numarasını taraftarlar seçecek. Söz konusu seçim Galatasaray'ın resmi fan token partneri Socios.com üzerinden yapılacak.

Dries Mertens: Bir yıllık sözleşme imzaladım ama daha fazla kalmak isterim Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens, 1 yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gücümü sahada göstermek istiyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğim" dedi.

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