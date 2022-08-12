Türkiye Gazetesi

EDİN VİSCA KORKUTTU!

Stadyumda ve ekran başında korku dolu bekleyiş sürerken Edin Visca'nın eliyle "iyiyim" işareti yapması yüreklere su serpti. Medical Park Hastanesi'ne kaldırılan Visca, kolunun üzerine düşüp sakatlanmıştı. Visca'nın yerine oyuna Kouassi girdi. Trabzonspor sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen tecrübeli futbolcu için kısa sürede açıklama yapacak.

HASTANEDEN İLK BİLGİ GELDİ

Trabzonspor'da Visca şoku yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor arasında oynanan müsabakanın 40. dakikasında Falette ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak hastaneye getirilen Edin Visca'nın ilk kontrollerinde, Humerus kemiğinde kırık şüphesi olduğu belirtildi. Yapılacak son kontrollerden sonra ameliyat olup olmayacağına karar verilecek.

ABDULLAH AVCI'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor, ligin ilk haftasında deplasmanda 2-0 yendiği İstanbulspor maçı 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde Dorukhan Toköz'ün yerine Stefano Denswil'e, orta alanda ise Abdülkadir Ömür'ün yerine Doğucan Haspolat'ı sahaya sürdü. Sezon başında Kasımpaşa'dan kadroya dahil edilen Doğucan, yeni takımında ilk kez 11'de görev aldı.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Marek Hamsik, yeni transfer Enis Bardhi ve gıda zehirlenmesi geçiren Dorukhan Toköz olmak üzere 5 futbolcu takımda yer almadı.

DORUKHAN MAÇTAN ÖNCE ZEHİRLENDİ

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, maç saatinde gıda zehirlenmesi yaşadı. Midesinde rahatsızlık hisseden ve bunu sağlık ekibiyle paylaşan Dorukhan Toköz'ün yapılan kontrolünde gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi.

Bordo-mavili futbolcu, bunun üzerine maç listesinden çıkartılarak tedaviye alındı.

103 GÜN SONRA EVİNDE

Trabzonspor, 103 gün sonra stadında taraftarının önüne çıktı.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı ile buluştu.

Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan stattaki yeni zemininde ilk karşılaşmasını oynadı.

Trabzonspor taraftarları da karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 41 bin kişilik stadın satışa çıkarılan biletlerini tüketen taraftarlar, stadı doldurdu.

Trabzonspor transfer haberleri... Enis Bardhi transferinin perde arkası Trabzonspor’un İspanyol ekibi Levante’den transfer ettiği Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Enis Bardhi bugün öğle saatlerinde Trabzon’a geldi.