Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Avusturya kampında takıma dahil olarak deneme antrenmanlarına çıkan Kader Keita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

KADER KEİTA KİMDİR?

6 Kasım 2000'de Fransa'da dünyaya gelen Kader Keita futbola LOSC Lille alt yapısında futbola başladı.

Ardından Belçika ekibi KVC Westerlo'ya transfer olan 21 yaşındaki sporcu geçtiğimiz sezon ise İsviçre'de FC Sion takımında forma giydi.

Ön liberoda görev yapan genç sporcu kariyerinde çıktığı 95 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.

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Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Malmö oldu Kendi evinde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Diddeleng deplasmanına çıkan Malmö, bu maçta sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılıp tur atladı ve Sivasspor'la eşleşti.