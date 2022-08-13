Türkiye Gazetesi

Süper Lig'deki 2. sezonuna evinde Adana Demirspor'a mağlup olarak başlayan Giresunspor'da transferler sürüyor.

Çotanaklar stopere tecrübeli bir ismi dahil etti. Uruguay ekiplerinden Penarol forması giyen 30 yaşındaki stoper Ramon Arias'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Giresunspor'umuz 30 yaşındaki defans oyuncusu Ramon Arias ile anlaşma sağlamıştır. Ramon Arias'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Henry Onyekuru golle başladı.. Giresunspor - Adana Demirspor 2-3 Maç Özeti Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunun ilk haftasında Giresunspor ile Adana Demirspor, Giresun'da kozlarını paylaştı. Adana ekibi 38 yaşındaki kaptanı Gökhan İnler'in 1 gol, 1 asistle oynadığı, Henry Onyekuru'nun da Adana kariyerine golle başladı maçı 2-3 kazandı.

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