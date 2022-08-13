Türkiye Gazetesi

Süper Lig'e 4-0'lık Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan Kasımpaşa, stoper bölgesini Daniel Graovac transferiyle güçlendirdi.

Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Romanya'nın CFR Cluj takımında forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da yer aldığı imza töreninde kendisini lyeni kulübüne bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sivasspor'da transfer... Orta sahaya Kader Keita takviyesi geldi Demir Grup Sivasspor Fildişi Sahilli defansif orta saha oyuncusu Kader Keita'yı renklerine bağladı. 20 yaşındaki futbolcunun ismi Galatasaray'ın eski kanat oyuncularından Abdul Kader Keita'yı akla getirdi...

Giresunspor'a Uruguaylı stoper... Ramon Arias transferi açıklandı Giresunspor, Uruguay ekiplerinden Penarol forması giyen 30 yaşındaki stoper Ramon Arias'ı kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir ilk haftadan Kasımpaşa'ya 4 çekti! (Maç Özeti) Medipol Başakşehir sezonun ilk maçında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin Polonya Ligi ekiplerinden Zaglebie Lubin’den bu sezon başında kadrosuna kattığı Patryk Szysz, Başakşehir forması ile çıktığı ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcu 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.