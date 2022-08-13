Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de sezona İstanbulspor galibiyetiyle başlayan son şampiyon Trabzonspor, yeni sezonda sahasında oynadığı ilk maçta sezonun ilk haftasını maç yapmadan geçen Hatayspor'u misafir etti. Ömer Erdoğan'ın ayrılığı sonrası Serkan Özbalta ile âdeta kabuk değiştiren Hatayspor, ilk yarıda oyuna değil belki ama topa sahipti. Oranlar yüzde 60'a 40 Hatay lehineydi. Oldukça hareketli başlayan karşılaşmada ilk önemli gol fırsatını Hatayspor yakaladı.

İKİ GÜZEL HAREKET

17'de El Kaabi ceza sahasında röveşatayla topu ağlara göndermek istedi Uğurcan izin vermedi. Bu pozisyonun iki dakika sonrasında Trezeguet, Hatayspor kalesi önünde yaşanan karambolde kaleci Erce'yi (Trabzonspor'un eski kalecisi) geçemedi. Trabzonspor adına Andreas Cornelius'un 32'de attığı gol VAR kontrolüyle (ofsayt gerekçesiyle) iptal olurken, ilk yarının son bölümünde sakatlanan Edin Visca'nın kolunun kırılması bordo mavili camiada can sıktı.

HAMLE SONUÇ VERDİ

Trabzonspor'u öne geçiren gol 71'de ikinci yarıda oyuna giren Abdülkadir'den geldi. Ceza sahasının dışında Eren'den aldığı pası iyi değerlendiren Ömür sert bir şutla, Erce'yi avladı: 1-0. Son bölümde Djaniny ile ikinci gole yaklaşan Abdullah Avcı'nın takımı kaleci Erce'yi geçmekte zorlansa da sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karadeniz temsilcisi böylece lige oldukça iyi bir başlangıç yaptı, salı günü oynayacağı Kopenhag maçı için moral depoladı. Bu arada Kopenhag'ın liginde Randers'a 3-1 yenildi.

BU KADAR DA ZOR OLMAMALI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatay maçı sonrası konuştu: Oyunlar kazanılıyor ve kaybediliyor ama sakatlıklar bizi üzüyor. Edin güzel bir takım oyuncusu. Kolunda kırık var. Bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Onun dönüş süresine göre yeni bir planlama yapabiliriz. Maça gelirsek; Topa daha sahip olup daha fazla set oyunla final pasları yapıp acele etmemiz gerekiyordu. Pozisyona giriyoruz. Şut oranımız yüksek. Gol beklentimiz yüksek. Gol pozisyonlar var. Biz daha domine oynamamız gerekiyor. Bu kadar zor olmaması gerekiyor. Salı günü bizim adımıza ülkemiz adına önemli maça (Kopenhag) çıkıyoruz. Türk futbolu adına oralarda yarışmak maddi ve manevi olarak kulübe girdiler sağlanması bizim için önemli.

VISCA EN AZ 3 AY YOK

Trabzonspor dün Hatay karşısında çok önemli bir ismini kaybetti. İlk yarının son anlarında kolunun üstüne düşen ve ambulansla hastaneye kaldırılan Edin Visca'nın kolunda Humerus kırığı tespit edildi. Boşnak oyuncunun sahalara dönmesinin en az 3 ayı bulabileceği açıklandı. Visca bu durumda Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag ve ligdeki Antalya, Galatasaray, Ümraniye, Adana Demir, Gaziantep FK ve Kayseri maçlarında büyük oranda forma giyemeyecek.

BARDHI 3 YIL FIRTINA'DA

Trabzonspor Kulübü, Enis Bardhi'nin transferini resmîleştirdi. Levante'den alınan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için KAP bildirimi yapıldı. Sözleşme fesih bedeli olarak Levante'ye 3 milyon avro, 3 yıla yayılmış 3 taksit hâlinde ödenecek. Oyuncu ile de yapılan anlaşma 3+1 yıllık. Olimpiakos ve MLS ekibi DC United'ın tekliflerini geri çeviren Şampiyonlar Ligi faktörü ve şampiyonluk kutlamaları görüntülerinden etkilendiği için Trabzonspor'u tercih eden oyuncuya her sezon için 1,3 milyon avro garanti ücret ödenecek. Enis Bardhi, takımdan ayrılan Yunus Mallı'nın 29 numaralı formasını giyecek.

Trabzonspor - Hatayspor 1 - 0 Maç Sonucu (ÖZET) Son şampiyon Süper Lig'e 2'de 2'yle başladı Süper Lig'de 2. hafta mücadelesi Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçıyla başladı. Bordo-Mavililer şampiyonluk sonrası evindeki ilk resmi maçında Akdeniz ekibini tek golle devirdi. Abdullah Avcı'nın takımı Süper Lig'e 2'de 2'yle 6 puanla başlarken kalesinde gol görmedi. Fırtına'yı şimdi zorlu Kopenhag sınavı bekliyor.

Trabzonspor-Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak Spor Toto Süper Lig'de 3, 4 ve 5. haftaların müsabaka programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.