Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray bu sezon taraftarı önündeki ilk maçını Giresunspor ile oynayacak. Bugün NEF Stadyumu’nda 50 bine yakın sarı kırmızılı taraftar olması bekleniyor. İkinci Dursun Özbek döneminin başlamasıyla beraber Aslan önce Domenec Torrent’in yerine Okan Buruk’u getirmiş, sonrasında eksik bölgelere yapılan takviyeler ve yıldız transferleriyle güçlendiren kadronun memnuniyetini yaşayan taraftarlar kombinelere hücum etmişti. Satışa çıkan 11 bin bilet de tamamen tükendi.

BAYRAM HAVASI OLSUN

Taraftarlar sosyal medyadan karaborsa bilet ararken, yönetim “Maça gelemiyorsan kombineni devret” çağrısında bulundu. İlk defa resmî bir maçta Galatasaray’ın teknik patronu olarak NEF Stadı’na çıkacak olan Okan Buruk da oyuncularıyla yaptığı konuşmada “Statta büyük bir coşku olacak. Biz de oynayacağımız ve alacağımız skorla taraftarımızın yüzünü güldürelim. Son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayın” sözlerini kullandı.

Trabzonspor-Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak Spor Toto Süper Lig'de 3, 4 ve 5. haftaların müsabaka programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

Galatasaray'da 10 numaralı formayı Belhanda'dan sonra Mertens giyecek Galatasaray, resmi fan token partneri Socios.com ile yeni transferi Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in giyeceği formayı taraftarlara seçtirdi. Buna göre; en son Younes Belhanda'nın giydiği 10 numara, yeni transferlerden Mertens'in oldu.