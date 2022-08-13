Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yeni kadro kurarken yabancı kontenjanını şişiren Fenerbahçe’de camia golcü beklerken yönetim temizlik derdinde. Elindeki 22 lejyonerden 20’sine lisans çıkaran sarı lacivertlilerde 8 ismin üzeri çizildi. Fenerbahçe hem maliyetleri düşürmek de bonservis geliri elde etmek için çaba harcıyor. Yaklaşık 2,5 milyon avro yıllık ücret alan Samatta için Genk’le anlaşan Fenerbahçe, Caulker ve Meyer’le sözleşme feshi için görüşmeleri sürdürüyor. Tisserand, Lemos, Pelkas, Berisha ve Novak da Jesus’un kalemini kırdığı diğer isimler.

TARAFTAR TEPKİLİ

Ancak Fenerbahçe’yle yüksek rakamlı sözleşmeleri olan lejyonerlere kimse bu ücretleri vermediği için süreç uzuyor. Sarı lacivertlilerin, bonservis geliri hedefi de biraz zor görünüyor. Gelenler ve gönderilecekler konusunda camia içinde de tartışmalar var. Başta Gustavo Henrique olmak üzere yenilerden bazıları, gönderileceklerden daha düşük performanslı görülüyor. Tribünler özellikle Pelkas’ın takımda kalmasını isterken, Szalai ve Osayi’nin de satılma ihtimaline tepki gösteriyor.

SORLOTH HEYECANI

Golcü arayan Fenerbahçe’de Sörloth umutları yeşerdi. Forvet hattına Werner, Silva, Sesko takviyesi yapan Leipzig, Norveçlinin kalemini kırdı. Sörloth, Fenerbahçe’ye yeşil ışık yakarken, Alman ekibiyle görüşmeler sıklaştı. Maxi Gomez için de Valencia’yla temasları sürdüren sarı lacivertlilerin bu iki isimden birini kadroya katması bekleniyor.

ÇİFTE MARKAJ

Osayi ve Szalai’nin talipleri Fenerbahçe’nin kapısını aşındırmaya devam ediyor. Macar stoper için en ısrarlı olan West Ham 17 milyon avroyu gözden çıkarmış durumda. Ancak sarı lacivertlilerin beklentisi 20 milyon avro. Zenit’in de yarışa katılması Fenerbahçe’nin elini güçlendirmiş durumda. Osayi için de Premier Lig’den çok sayıda talip var. Ama yönetim astronomik bir teklif gelmediği takdirde genç yıldızı satmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe tur attı geldi Lige Kadıköy'deki can sıkıcı Ümraniye beraberliğiyle giren Jesus'un takımı Avrupa'da moral depoladı. Temsilcimiz Serdar Dursun'la öne geçti. Sasinka'nın golü önemli değildi. Play-off turuna kalan F.Bahçe'nin şimdiki rakibi Austria Wien...

Jesus'tan onay çıktı! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'nin radarında Süper Lig'e büyük umutlarla başlayıp ilk maçında hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, artık hata istemiyor. Şampiyonluk için sağlam adımlar atmak isteyen sarı-lacivertler, yeni transfer için düğmeye bastı. Teknik direktör Jorge Jesus'a sunulan transfer listesinin kabul görmesi üzerine Beşiktaş’ın eski yıldızları listeye alındı.