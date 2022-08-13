Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Kadroya dört transfer yapılacağını müjdeleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu isimlerin ikisini bizzat bitirecek. Siyah beyazlı kulübün başkanı, Kerem Atakan Kesgin ve Tayfur Bingöl için ipleri eline aldı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile görüşecek olan Çebi, siyah beyazlı formayı giymek istediğini her fırsatta dile getiren Tayfur Bingöl için kolaylık isteyecek. Alanyaspor daha önce bu transfer için 2 milyon avro bonservis bedeli belirlemişti.

KESİN GİBİ

Orta saha için düşünülen Kerem Atakan Kesgin de Beşiktaş’a transfer olabilmek için yönetimin onayını bekliyor. Genç oyuncu için Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile İstanbul’da masaya oturacak olan Çebi’nin anlaşmayı sağlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan stoper arayan siyah beyazlılar, Koray Günter’den gelen haberle sarsıldı. Başarılı oyuncunun kulübü Hellas Verona, bonservis bedelini 2,5 milyon avro olarak belirleyince transfer rafa kalktı.

Dünya yıldızı adayıydı! Beşiktaş'tan stoper hamlesi Eski hocası Jürgen Klopp'un “Dünyanın en iyi stoperlerinden biri olabilir” dediği Koray, yaşadığı sakatlık sonrası düşüşe geçmişti, şimdi ise yükselişte.

Jesus'tan onay çıktı! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'nin radarında Süper Lig'e büyük umutlarla başlayıp ilk maçında hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, artık hata istemiyor. Şampiyonluk için sağlam adımlar atmak isteyen sarı-lacivertler, yeni transfer için düğmeye bastı. Teknik direktör Jorge Jesus'a sunulan transfer listesinin kabul görmesi üzerine Beşiktaş’ın eski yıldızları listeye alındı.