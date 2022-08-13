Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Sezona Antalyaspor'u deplasmanda 0-1 mağlup ederek başlayan Galatasaray, seyircisi önünde sezonun ilk lig maçına çıkıyor.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

GALATASARAY: Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt; Midtsjö, Oliveira; Yunus, Emre, Kerem ve Seferovic

GİRESUNSPOR:

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GS - GİRESUN MAÇINDA VAR KİM?

Maçı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan’a AVAR olarak Koray Gençerler eşlik edecek.

GİRESUNSPOR TELAFİ PEŞİNDE

Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, rakipleri karşısında kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Keleş, Sezona iç sahada oynadıkları ve 3-2 kaybettikleri Adana Demirspor maçıyla başladıklarını anımsattı. İlk hafta istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ancak oyun olarak iyi şeyler yaptıklarını düşündüğünü dile getiren Keleş, sezonun ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacakları karşılaşmada hedeflerinin 3 puan olduğunu vurguladı.

Keleş, Galatasaray'ın ligin şampiyon adaylarından biri olduğunu ifade ederek, "İyi kadro kurdular. Başlarında da iyi bir hocaları var. Biz de elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. İyi oynayıp kazanmak istiyoruz. İnşallah bunu başarırız." dedi.

GALATASARAY - GİRESUNSPR 15. RANDEVUDA

Galatasaray ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 14 randevunun 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 3'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Giresunspor ise fileleri 12 kez havalandırdı.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Süper Lig'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan 7 maçın 5'ini sarı-kırmızılı ekip kazandı. Giresunspor ise deplasmanda 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

İstanbul'da sarı-kırmızılıların attığı 14 gole, yeşil-beyazlılar 7 golle karşılık verdi.

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