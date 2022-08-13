Türkiye Gazetesi

Süper Lig'e 1 yıl aradan sonra geri dönen ve ilk hafta Konyaspor'la evinde 0-0 berabere kalan Ankaragücü, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Şimdiye kadar 16 transfer yapan başkentin Sarı-Lacivertli kulübü, Olympiacos’ta forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues'i 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Portekizli başarılı orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues ve kulübü Olympiakos ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı” ifadelerine yer verdi.

İmza törenine Ankaragücü yönetim kurulu üyeleri Birol Tekin, Gülsen Yılmaz ve futbol koordinatörü Emre Yıldız’ın katıldığı bildirildi.

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