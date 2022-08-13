Türkiye Gazetesi

Premier League'in 2. haftasında Leicester City'yi ağırlayan Arsenal, Gabriel Jesus'un şov yaptığı maçı 4-2 kazandı.

Manchester City'den bu yaz yaklaşık 55 milyon euro bonservisle transfer edilen 25 yaşındaki Brezilyalı santrfor, Arsenal kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı. Hazırlık maçlarında attığı gollerle dikkat çeken sambacı, ilk hafta Crystal Palace'ı boş geçse de Leicester City maçında coştu.

23 ve 35. dakikalarda attığı 2 golle Arsenal'in ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamasını sağlayan Gabriel Jesus, 53'te de Granit Xhaka'ya asist yaptı. Leicester 74'te James Maddison'la skoru 3-2'ye getirse de Jesus 75'te bu kez vatandaşı Martinelli'ye attırdı ve Londra devi maçı 4-2 kazanarak Premier League'e 2'de 2'yle başladı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ OYNAMADI

Milli stoper Çağlar Söyüncü bu hafta da yedek soyundu... İlk 11'deki yerini Fofana'ya kaptıran Çağlar'ın Leicester City ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.