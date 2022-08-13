Türkiye Gazetesi

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Adem Cinek xx, Cemal Alpay xx, Mehmet Şengül xx

Manisa FK: Birkan x, Ayberk x, Ba x, Domgjonas xx, Çağrı xx, Nizamettin xx (Hakan Barış dk. 75 x), Burak Altıparmak x (Prib dk. 70 x), Gakpa xx (Adem dk. 75 x), Erhan x (Batuhan Kör dk. 62 x), Grezda x (Selim dk. 46 x), Diallo x

Yedekler: Ömer, Veli, Mert, Fırat

Teknik Direktör: Levent Eriş

Boluspor: Çağlar xx, Hakan Bilgiç xx, Oulare x, Onur xx, Bülent xx (Batuhan İşçiler dk. 90+2 ?), Burak Asan xx, Landel xx, Bregu x (Ercan dk. 62 xx), Gökhan Alsan xx (Ngandu dk. 46 xx), Gökhan Karadeniz xx (Tugay dk. 77 xx), Furkan x (Balde dk. 46 xxx)

Yedekler: Selmani, Muhammet, Arda, Ensar

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gol: Balde (dk. 90) (Boluspor)

Kırmızı kart: Oulare (dk.53) (Boluspor)

Sarı kartlar: Ayberk, Hakan Barış (Manisa FK), Gökhan Alsan, Balde (Boluspor)

SAİT KARAFIRTINALAR: STOPERİMİZ ATILDI AMA KAZANDIK

Takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise “Zor bir deplasmanda alınan ve özellikle son dakikada alınan 3 puan çok önemli bizim için. Bu sıcakta dominant bir takıma karşı 35 dakika boyunca 10 kişi oynamak çok kolay bir şey değil. Bir kez daha takımımı tebrik ediyorum. İlk yarı sahada beklediğimiz bir Manisa takımı vardı. Ona göre önlemlerimizi aldık. İkinci yarı kazanmak için iki ofansif oyuncu soktuk. Neticesinde hiç beklemediğimiz anda stoperimiz oyundan atıldı. Takımımız bu duruma iyi reaksiyon gösterdi. Zaman zaman pozisyonlar da bulduk. Son dakikalarda bulduğumuz golle kazandık, mutluyuz” diye konuştu.

Altay - Samsunspor 0-2 Maç Özeti İzle I Ahmet Sağat bu sezona da golle başladı Spor Toto 1. Lig'de sezon Altay ile Samsunspor maçıyla başladı. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde hedefi Süper Lig olarak belirleyen Samsunspor, İzmir deplasmanında 3 puanı 2 golle aldı.