Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanattan Carole'un ortasında penaltı noktası üzerinde Cardoso, topu Jensen’in solundan ağlara gönderdi. 1-0
42. dakikada Abazaj sağdan ortaladı. Arka direkte İbrahim Yılmaz kafayı vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.
43. dakikada Abazaj sağdan içeri girdi ve sol ayağı ile sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.
Kayserispor evinde 1 attı 3 aldı! İstanbulspor Süper Lig'e 2'de 0'la başladı
13.08.2022 - 21:10 | Son Güncelleme: 13.08.2022 - 21:12
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor'u ağırlayan Kayserispor, 3 puanı tek golle aldı: 1-0. Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Miguel Cardoso attı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
Etiketler : Kayserispor,İstanbulspor,
895926 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/895926.aspx
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