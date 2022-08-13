Türkiye Gazetesi

Süper Lig hedefiyle yeni sezona giren ve ilk hafta Keçiören gücünü ağırlayan Çaykur Rizespor, 1-0 öne geçtiği maçta 1 puana razı oldu.

49. dakikada sağdan Benhur Keser'in ortasında ceza sahası içinde Enriko Papa meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

72. dakikada sol kanatta topla buluşan Rashad Muhammed'in ceza sahasına sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Çaykur Rizespor haberleri... Bülent Korkmaz: Önce mücadele, sonra sistem, taktik, teknik, yetenek Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Bir hedefimiz var, o hedefe de taraftarsız ulaşamayız. İnşallah onlar da cumartesi günü stadyumu doldururlar" dedi.

BÜLENT KORKMAZ NE DEDİ?

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Genel anlamda kazanmamız gereken bir maçtı ama en azından kaybetmedik." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın ilk yarısı çok pozisyona girdiklerini söyledi.

İlk yarıda 3 net golden yararlanamadıklarına işaret eden Korkmaz, şöyle devam etti:

"Değerlendiremedik, mevki olarak son dokunuş eksikliğini hissettik. İkinci yarıda golü bulduktan sonra ikinci golü bulabilirdik. Son dakikalarda ise rakip de biz de kazanabilirdik. Genel anlamda kazanmamız gereken bir maçtı ama en azından kaybetmedik. Bu maçta eksik mevkimiz net olarak belli oldu."

Korkmaz, oyunun belli bölümlerinde kontrolü kaybettiklerini de aktararak, "Bocaladığımız dakikalarda gol yedik. 90 dakika baskılı oynama şansımız yok. Bunu hiç bir takım yapamaz. Oyunun genelinde ilk yarı memnunum ama ikinci yarı daha iyi olmamız lazımdı. Gereken mevkiye gerekli oyuncu alınırsa işlerimiz daha kolaylaşacak." şeklinde konuştu.

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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Turgut Doman, Deniz Turgut, Sezgin Çınar

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay (Dk.73 Grahovaç), Papa (Dk.73 Mithat Pala), Miya, Sefa Yılmaz (Dk.82 Efe Tecimer), Benhur Keser (Dk.73 Emircan Altıntaş), Bolasie (Dk.66 Deniz Hümmet)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Olawoyin, Bardhi (Dk.61 Mara), Camara (Dk.65 Melih İnan), Rashad Muhammed (Dk.89 Taha Batuhan Yayıkçı), Balaj (Dk.61 Hamza Gür)

Goller: Dk. 49 Papa (Çaykur Rizespor) Dk. 71 Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk.30 Alberk Koç (Çaykur Rizespor), Dk.39 Olawoyin, Dk.45+2 Aykut Demir (Ankara Keçiörengücü)