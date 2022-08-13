Türkiye Gazetesi

Süper Lig'e Giresunspor galibiyetiyle başlayan Adana Demirspor, 2. haftada da Sivasspor'u mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Mavi Şimşekler 2 maçta 6 gol attı ve liderliği ele geçirdi.

Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Adana Demirspor 10'u isabetli 27 şut attı. 3 puanı getiren goller Belhanda (41), Onyekuru (51) ve Akintola'dan (70) geldi.

Akdeniz ekibi 3. haftada Fenerbahçe'ye Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mert Güzenge, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi, Kevin Rodrigues, Ndiaye (Dk. 78 Stambouli), Gökhan İnler (Dk. 85 Semih Güler), Akintola (Dk. 78 Yusuf Sarı), Belhanda (Dk. 78 Bjarnason), Onyekuru, Assombalonga (Dk. 64 Balotelli)

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Robin Yalçın (Dk. 45 Cofie), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 71 Angielski), Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 71. N'Jie), Gradel (Dk. 86 Uğur Çiftçi), Yatabare (Dk. 46 James)

Gol: Dk. 41 Belhanda, Dk. 51 Onyekuru, Dk. 70 Akintola (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Dk. 42 Yardımcı antrenör Ayhan Tenbeloğlu (Demir Grup Sivasspor), Dk. 57 Rakitskyi, Dk. 72 Belhanda (Adana Demirspor)

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