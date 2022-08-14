Türkiye Gazetesi

La Liga'da sezonun 1. haftasında sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşan Barcelona golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmaya boyunca Lewandowski, Dembele ve Raphinha ile gol arayan Katalan ekibi yakaladığı az sayıdaki pozisyonu değerlendiremedi.

La Liga'da sezon öncesinde 153 milyon euro ile transfere en fazla parayı harcayan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Barcelona, transfer yapmayan Rayo karşısında sahadan 1 puanla ayrıldı.

Barcelona'da Sergio Busquets, maçın uzatma dakikalarında (90+3) Radamel Falcao'ya yaptığı faulun ardından ikinci sarı kartla birlikte çıkan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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