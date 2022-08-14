La Liga'da sezonun 1. haftasında sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşan Barcelona golsüz berabere kaldı.
Karşılaşmaya boyunca Lewandowski, Dembele ve Raphinha ile gol arayan Katalan ekibi yakaladığı az sayıdaki pozisyonu değerlendiremedi.
BARCELONA - RAYO VALLECANO 0-0 ÖZET İZLE
La Liga'da sezon öncesinde 153 milyon euro ile transfere en fazla parayı harcayan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Barcelona, transfer yapmayan Rayo karşısında sahadan 1 puanla ayrıldı.
Barcelona'da Sergio Busquets, maçın uzatma dakikalarında (90+3) Radamel Falcao'ya yaptığı faulun ardından ikinci sarı kartla birlikte çıkan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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