Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Giresunspor'a 0-1 mağlup oldukları maçın ardından yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"SÜPER LİG KALİTESİNİN ALTINDA BİR HAKEM"

"Bizim açımızdan verdiği bütün kararlarla Galatasaray aleyhine sahada olan bir hakem vardı. Faulleri vermedi, oyunu hızlandırmadı. Çok tecrübesi olmadığı için oyunu hızlandırma anlamında sınıfta kaldı."

"Çok yanlış kararlar verdi. 3 kere avantajı kesti. Süper Lig kalitesinin altında bir hakemdi. Bu ligin kalitesinin artırmak için burada oyunu oynatabilecek hakemlere ihtiyaç var. Bu seviyenin altında, kötü bir yönetim vardı"

Galatasaray - Giresunspor 0-1 Maç Özeti I Abdülkerim Bardakçı takımını yaktı! Büyük hata Galatasaray ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Nef Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Cim Bomü, 50 bin taraftarı önünde 2'de 2 yapmak istiyordu ancak hiç ummadığı bir yenilgi yaşadı. Tecrübeli stoper Abdülkerim Bardakçı'nın inanılmaz hatasıyla yenilgi geldi. Giresunspor'a 3 puanı getiren golü Borja Sainz attı. Torreira ve Mertens oynadı ama Sarı-Kırmızılı taraftarları hevesi kursağında kaldı.

LİG UZUN BİR MARATON...

"Biz yeni oluşan bir takımız. Bugün de birçok arkadaşımız sonradan girdi. Birçok mevkide değişiklik oldu. Oluşan bir takımız, yeni bir oluşum içindeyiz. Eksikleri görüyoruz, bunları düzeltmek için yeni hamleler yapabiliriz. Çok uzun bir maraton var, bir maç kaybettik. Biz yine şampiyonluk yarışının içinde olacağız. Bugün bir istemediğimiz bir sonuç oldu ama bundan sonra bunu telafi edeceğiz."

KADİR SAĞLAM MAÇTA SAKATLIK YAŞADI

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray ile Giresunspor arasında Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti. Sağlam’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mustafa Savranlar yaptı.

Hakem Kadir sağlam maçın 70. dakikasında sakatlık yaşadı. Sağ arka adalesindeki sakatlığından dolayı saha kenarına gelen Sağlam, Galatasaray yedek kulübesinden yardım istedi. Kadir Sağlam tedavisinin ardından mücadeleyi yönetmeye devam etti.

Mauro Icardi'nin menajeriyle 3 kez görüşüldü! Galatasaray asıl bombayı henüz patlatmadı... Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile daha önce 3 kez görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Fransa basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, PSG'den ayrılması beklenen Arjantinli forvet Mauro Icardi için görüşmelere başladı.