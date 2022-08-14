Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Kayserispor’u geçen hafta uzatma anlarında Rachid Ghezzal’ın attığı golle 1-0 mağlup ederek sezonu açan Beşiktaş, 2’de 2 peşinde. Siyah beyazlılar, ilk maçında Karagümrük’ü deplasmanda 4-2 yenerek geçen sezonki gücünü koruduğunu gösteren Alanyaspor’la karşılaşacak. 30 derece sıcaklıkta oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, öğrencilerinden topu daha fazla Weghorst’la buluşturmalarını istedi.

VERİMLİ OLAMAM

Hollandalı yıldızın ilk maç sonrasında Fransız teknik adamla yaptığı görüşmede, “Ceza sahası içinde top alamıyorum. Böyle takıma verimli olamam” diye yakınması üzerine son taktik çalışmalar bu yönde yapıldı. Valerien Ismael özellikle Ghezzal ve Muleka’dan, Weghorst’u beslemelerini istedi. Beşiktaş’ın bir yıllığına kiraladığı Weghorst, ilk maçta rakip kaleye isabetli şut gönderemese de Ghezzal’ın attığı golde yaptığı asistle galibiyette büyük pay sahibi olmuştu.

Welinton satılmıyor! Brezilyalı stoper Beşiktaş'taki sözleşmesini tamamlayacak Beşiktaş’ın Brezilyalı stoperi Welinton’un Suudi Arabistan’a transferi gerçekleşmedi. 33 yaşındaki futbolcu Siyah-Beyazlı takımdaki sözleşmesini tamamlayacak.

Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş transfer açıklamasına Başkan Çavuşoğlu'ndan yalanlama geldi Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş öncesi yaptığı açıklamada Tayfur Bingöl’ün transferinde bir gelişme olmadığını belirterek, “Görüşmeler devam etmiyor. Transfer çalışmaları ciddi iştir. Ciddi işlerde de ciddi olmak lazım” dedi.