Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Geride kalan 5 maçta sistemi ve kadroyu oturtamayan Jorge Jesus, bu hafta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde bir kere daha çift ön liberoya dönecek. Ümraniye karşısında hücum etkinliğini artırmak adına 4-1-1-4’lük bir denemede bulunan Portekizli yaşadığı hayal kırıklığından sonra bu kararı aldı. Arao’nun yanında Crespo, Zajc, İsmail arasında yarış sürüyor. Henrique ile Lemos’un performansından da memnun olmayan Jesus savunmaya da dokunacak.

SERDAR YARANAMADI

Sağ bekte yine Osayi’ye dönecek olan Jorge Jesus, stoperde iki sol ayaklı oyuncuyu Peres ile Szalai’yi görevlendirecek. Sol bek ise Ferdi’ye kalacak. Kanatları Emre Mor ve Rossi’ye teslim edecek Portekizli, eleştirilere rağmen Joshua King’den vazgeçmeyi düşünmüyor. Slovacko deplasmanında attığı gole rağmen Serdar Dursun yine kulübede başlayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni sol bek Alioski ile iyileşen İrfan Can ve Mert Hakan’ı da yedek soyunduracak.

KAPTAN DÜMENDE

Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır, sakatlığına rağmen görevi bırakmıyor. Dizindeki sakatlık sebebiyle Slovacko’yla oynanan ilk maçta forma giymeyen Altay, sonrasında ağrılarına rağmen eldivenlerini çıkarmadı. Tedavisine devam eden millî eldiven dizinde bandajla maçlara çıkıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı Kadrosunda 20’si lisanslı 22 yabancı olan sarı lacivertlilerde temizlik için düğmeye basıldı. Yönetim, istenmeyen 8 isimle yolları ayırırken bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor…

Fenerbahçe tur attı geldi Lige Kadıköy'deki can sıkıcı Ümraniye beraberliğiyle giren Jesus'un takımı Avrupa'da moral depoladı. Temsilcimiz Serdar Dursun'la öne geçti. Sasinka'nın golü önemli değildi. Play-off turuna kalan F.Bahçe'nin şimdiki rakibi Austria Wien...