Türkiye Gazetesi

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı 38 yaşındaki Siebert yönetecek.

Mücadelede, Siebert'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak.

Fenerbahçe sil baştan! Lige istediği gibi başlayamayan sarı lacivertlilerde Jorge Jesus rotasyon kararı aldı. Sarı lacivertliler bu hafta sahaya daha farklı bir dizilişle çıkacak

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Fenerbahçe tur attı geldi Lige Kadıköy'deki can sıkıcı Ümraniye beraberliğiyle giren Jesus'un takımı Avrupa'da moral depoladı. Temsilcimiz Serdar Dursun'la öne geçti. Sasinka'nın golü önemli değildi. Play-off turuna kalan F.Bahçe'nin şimdiki rakibi Austria Wien...