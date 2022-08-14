Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Real Betis'ten Marc Bartra'yı kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı üzerinden "Fırtına yolda" başlığı ile paylaşılan videoda Marc Bartra, taraftarlara seslenerek, "Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum bize her yer Trabzon." dedi.

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇINA İNGİLİZ HAKEM

Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile oynayacağı ilk maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Salı günü oynanacak ve TSİ 22.00'da başlayacak mücadele Danimarka'da...

VİSCA AMELİYAT OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile oynanan maçta sol kolundan sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca, başarılı bir ameliyat geçirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında oynadığımız Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sol kolunda kırık oluşan oyuncumuz Edin Vişça bugün İstanbul’da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Edin Visca'nın durumu nasıl? Yere yığıldı, sahaya ambulans girdi! Trabzonspor - Hatayspor maçının ilk yarısında Edin Visca yürekleri ağızlara getirdi. Rakibiyle çarpışan ve yere yığılan Boşnak yıldız, bir süre hareketsiz yattı. Sahaya giren ambulans 33 yaşındaki futbolcuya acile kaldırdı. Visca yerde yatarken takım arkadaşları etrafında perde oluşturunca akıllara Christian Eriksen geldi.

Trabzonspor - Hatayspor 1 - 0 Maç Sonucu (ÖZET) Son şampiyon Süper Lig'e 2'de 2'yle başladı Süper Lig'de 2. hafta mücadelesi Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçıyla başladı. Bordo-Mavililer şampiyonluk sonrası evindeki ilk resmi maçında Akdeniz ekibini tek golle devirdi. Abdullah Avcı'nın takımı Süper Lig'e 2'de 2'yle 6 puanla başlarken kalesinde gol görmedi. Fırtına'yı şimdi zorlu Kopenhag sınavı bekliyor.

Trabzonspor transfer haberleri... Enis Bardhi transferinin perde arkası Trabzonspor’un İspanyol ekibi Levante’den transfer ettiği Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Enis Bardhi bugün öğle saatlerinde Trabzon’a geldi.