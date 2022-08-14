Türkiye Gazetesi

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam Corendon Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Saat 21.45'te Kırbıyık Holding Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.

Müsabakanın dördündü hakemi Muhammet Ali Meteoğlu olacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak. Gençerler’e AVAR olarak Alper Ulusoy eşlik edecek.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş, ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile evinde oynadığı maçı Rachid Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazandı.

Alanyaspor ise VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-2 üstünlük sağlayarak sezona galibiyetle başlayan takımlardan biri oldu.

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MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Ghezzal, Mulake, N’Koudou, Weghorst

Alanyaspor:

BJK - ALANYA 13. RANDEVU

İki takım ligde 12 kez karşı karşıya gelirken, bunların 9'unu Beşiktaş kazandı.

Taraflar arasında sadece bir maç berabere tamamlanırken, Alanyaspor rakibine 2 kez üstünlük kurabildi.

Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor ile yaptığı ilk 5 maçtan galibiyetle ayrılırken, sonrasındaki 4 maçta ise bir beraberlik ve 3 galibiyet aldı.

Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini 2020-2021 sezonunda 2-1'lik skorla elde ederken, geçen sezon yine evinde rakibine 2-0 üstünlük kurdu.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 4-1 kazandı.

Siyah-beyazlı takım oynanan 12 maçta 25 gol atarken, Alanyaspor ise fileleri 10 kez havalandırdı.

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Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş transfer açıklamasına Başkan Çavuşoğlu'ndan yalanlama geldi Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş öncesi yaptığı açıklamada Tayfur Bingöl’ün transferinde bir gelişme olmadığını belirterek, “Görüşmeler devam etmiyor. Transfer çalışmaları ciddi iştir. Ciddi işlerde de ciddi olmak lazım” dedi.