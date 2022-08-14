Türkiye Gazetesi

Manchester City'nin önceki gün Bournemouth'la oynadığı Premier League 2. hafta maçında sahaya kaptan olarak çıkan İlkay Gündoğan'ın kaptanlığı resmen onaylandı.

31 yaşındaki orta saha Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu harika takımın ve bu harika kulübün kaptanı olmaktan gurur duyuyorum. Kaptanlık kol bandını daha önce takmıştım ama ilk kez resmi kaptan olarak seçilmek gerçekten büyük bir onur" dedi.

TAKIMDAN AYRILACAK DENİYORDU

Mancheste City geçen sezon Liverpool'la müthiş bir şampiyonluk yarışı yaşamış ve son hafta şampiyonluğu kaybetmek üzereyken İlkay Gündoğan'ın attığı gol felaketi önlemiş, zaferi getirmişti.

İngiliz deviyle 1 yıl sözleşmesi kalan İlkay'ın takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Kaptanlık sonra yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

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İlkay Gündoğan & Sara Arfaoui çiftinden Dursunbey'de mütevazi kır düğünü Manchester City'nin Türk yıldızı İlkay Gündoğan, düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı... City'nin Premier League şampiyonluğunda zaferi getiren golü atan 31 yaşındaki futbolcu mütevazi bir düğün tercih etti. Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenen İlkay'ın kır düğününe ilgi yoğun oldu.

İlkay Gündoğan Manchester City'den ayrılabilir... Transfer dönemi bu yaz da hareketli geçecek Ligler bitti, şampiyonlar belli oldu, gözler transfer hareketlerine çevrildi. Futbol dünyası milyon euroluk yeni kontratların nereden nereye gideceğini merak ediyor. Transferin gözleri, sürpriz isimler, bitmek üzere olan görüşmeler... Daha transfer penceresi açılmadan bu isimlerin geleceği konuşulmaya devam ediyor.