Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki Faslı sol açık Mountassir Lahtimi imza için Trabzon'a geldi. Süper Lig 'in 2. haftasında oynan Trabzonspor - Hatayspor maçında kolu kırılan Edin Visca'nın 2-3 ay sahalardan kalacağının açıklanması üzerine bu transfere hız verilmişti.

Ülkesinin takımlarından FUS Rabat'ta forma giyen Lahtimi, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Kariyerinde şu ana kadar 49 maça çıkan Lahtimi, 7 gol atarken 8 de asist yaptı.

Marc Bartra Trabzonsporlu oldu! İspanyol stoper özel uçakla Trabzon'a geldi Trabzonspor aradığı sağ stoperi sonunda buldu... Bir süredir transfer görüşmeleri devam eden İspanyol stoper Marc Bartra, Sevilla'dan bindiği özel uçakla Trabzon'a uçtu. 31 yaşındaki futbolcu yolculuk öncesi taraftara mesaj gönderdi.

VİSCA AMELİYAT OLDU

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında oynadığımız Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sol kolunda kırık oluşan oyuncumuz Edin Vişça bugün İstanbul’da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor zorlandı, Abdülkadir devreye girdi Edin Visca'nın sakatlanıp hastanelik olduğu mücadelede kaleyi aşmakta zorlanan Karadeniz ekibi, sonradan oyuna giren Abdülkadir Ömür ile hedefi vurdu. Ligde 2'de 2 yapan Trabzonspor, Kopenhag maçı öncesi de moral buldu.

Trabzonspor - Hatayspor 1 - 0 Maç Sonucu (ÖZET) Son şampiyon Süper Lig'e 2'de 2'yle başladı Süper Lig'de 2. hafta mücadelesi Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçıyla başladı. Bordo-Mavililer şampiyonluk sonrası evindeki ilk resmi maçında Akdeniz ekibini tek golle devirdi. Abdullah Avcı'nın takımı Süper Lig'e 2'de 2'yle 6 puanla başlarken kalesinde gol görmedi. Fırtına'yı şimdi zorlu Kopenhag sınavı bekliyor.