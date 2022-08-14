Türkiye Gazetesi

Premier League'in "gizli" şampiyonluk adayı Tottenham Hotspur, 2. hafta mücadelesinde Stamford Bridge'den çıkmayı başardı. Londra'nın iki güçlü takımını karşı karşıya getiren maçta Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı.

Sezona 0-1'lık Everton deplasman galibiyetiyle başlayan Chelsea, yeni stoperi Coulibaly'in 19'da attığı golle 1-0 öne geçti. Spurs'un beraberlik golü 68'de Höjberg'den geldi. Chelsea 77'de Reece James'le yeniden öne geçti ama Harry Kane'in 90+6'da gelen golü skoru belirledi. Spurs ilk haftada Southampton'u 4'lemişti.

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile Tottenham'ın İtalyan çalıştırıcısı Antonio Conte maçın ardından birbirine girdi.

Conte, tokalaşırken elini sıkıp bırakmaması ve konuşması üzerine Thomas Tuchel'in üstüne yürüdü. Teknik heyetler ikiliyi zor ayırdı. Maçın hakemi iki teknik direktöre de kırmızı kart gösterdi.

İlkay Gündoğan Manchester City'nin yeni kaptanı oldu Manchester City'nin geçen sezon elde ettiği Premier League şampiyonluğunda son hafta maçındaki kritik golüyle zaferi getiren isim olan İlkay Gündoğan, Fernandinho'nun ayrılmasıyla Manchester City'nin yeni takım kaptanı oldu.