GAZİANTEP FK - ANKARAGÜCÜ: 1-0 ÖZET İZLE
Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Bahtiyar Birinci, İbrahim Bozbey
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç (Dk. 88 Veliu), Jevtovic, Markovic (Dk. 59 Mirza Cihan), Maxim, Furkan Soyalp (Dk. 73 Abdulkadir Parmak), Figueiredo (Dk. 73 Pekhart)
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Pedrinho (Dk. 89 Ali Kaan Güneren, Abdullah Durak (Dk. 54 Diack), Chatzigiovanis (Dk. 54 Jese), Zahid (Dk. 54 Sowe), Beridze (Dk. 66 Ariyibi), Federico
Gol: Dk. 47 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 28 Atakan Çankaya, Dk. 35 Chatzigiovanis, Dk. 79 Diack (MKE Ankaragücü) Dk. 30 Kitsiou, Dk. 45 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)
İÇ SAHA MAÇLARI HATAY'DA
Sezonun ilk hafta maçında Sivasspor'u deplasmanda elinden kaçıran teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, Ankaragücü'nü üstün bir oyunla mağlup etmeyi başardı. Puanını 4 yapan Kırmızı-Siyahlılar 3. haftada Hatayspor deplasmanında... Gaizantep Fk sahasındaki zemin sorunu nedeniyle iç saha maçlarını da Hatay'da oynuyor.
1 puanda kalan Mustafa Dalcı yönetimindeki başkent ekibi ise 3. haftada Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Gaziantep FK iç saha maçlarını Hatay Stadyumu'nda oynayacak Geçen yıl açılan 25 bin kişilik Hatay Stadyumu, Hatayspor'un yanı sıra Gaziantep FK ve İskenderunspor’a da ev sahipliği yapacak.
Ankaragücü'ne Portekizli orta saha, Pepe Rodrigues 1 sezon kiralandı Ankaragücü, Olympiacos'un 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.