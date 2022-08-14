ÜMRANİYESPOR - ANTALYASPOR: 0-1 ÖZET İZLE
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Murat Altan
HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Sackey), Geraldo (Dk. 68 Gheorghe), Mrsic (Dk. 68 Gagnidze), Durel Avounou, Onur Ayık (Dk. 68 Del Valle), Bettaieb (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu)
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Kudryashov, Güray Vural, Fernando (Dk. 85 Veysel Sarı), Soner Aydoğdu (Dk. 76 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 61 Larsson), Luiz Adriano, Ghacha (Dk. 61 Sinan Gümüş), Haji Wright (Dk. 76 Fredy)
Gol: Dk. 59 Haji Wright (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Geraldo (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 66 Soner Aydoğdu, Dk. 81 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)
Maç Sonucu 1-0 I Gaziantep FK evinde Ankaragücü'nü tek golle mağlup etti Süper Lig'in 2. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan Gaziantep FK, başkent ekibini tek golle devirerek iç sahadaki geçen sezondan gelen formunu devam ettirdi. 3 puanı getiren gol Ertuğrul Ersoy'dan geldi. Kitsiou'nun golü ise VAR'a takıldı.