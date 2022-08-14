Türkiye Gazetesi

MKE Ankaragücü Teknik sorumlusu Mustafa Dalcı, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuna istedikleri gibi başladıklarını ancak bugün mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade etti.

Dalcı, topa ve oyuna hakim olan bir anlayışlarının olduğunu ifade ederek, "İlk 10-15 dakika aslında bunu çok doğru yaptık, sakin kaldık. Geçiş oyunlarını birinci bölgeden ikinci bölgeye doğru geçişler yaptık. Fakat 10-15 dakikadan sonra orta sahada sayısal üstünlüğümüzü kaybettik. Rakip takım orta sahada bizden bu anlamda daha hakim oldu topa. Daha çok kenarları ve 2-4 dediğimiz bölgeleri kullandı. Bunlara cevap verememek gibi bir durum söz konusuydu ilk yarı. Sonuç itibariyle ilk yarının son 25 dakikasını rakip takım istediğini daha doğru yaptı diyebilirim" şeklinde konuştu.

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"EN KÖTÜ BERABERLİK ALABİLİRDİK"

Yedikleri golün takım üstünde kırılganlığa sebep olduğunu ifade eden Dalcı, şu ifadelere yer verdi:

"Belli bir hamle yapma durumu söz konusuydu. Bu hamleleri yaptığımızda oyuna ortak olduk ve son 15-20 dakikayı da tamamen üstün geçirdik diyebilirim. Bugünkü sıkıntımız şuydu bu güçlü oyunumuzu biz 90 dakikaya periyotlara böyle sistemli şekilde yayamamanın sıkıntısını yaşadık. Bunu uzatabilmek gerekiyor, 90 dakikaya doğru yaymak gerekiyor. Bugün onun sıkıntısını yaşadık. En kötü beraberlik de alabilirdik diye düşünüyorum. Ama bugün mağlup olduğumuz için üzgünüz."

EROL BULUT: KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ VARDI

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik DirektörÜ Erol Bulut ise yeterince gol pozisyonuna girdiklerini ama yakaladıkları pozisyonları tam anlamıyla değerlendiremediklerini bunun da nedeninin konsantrasyon eksikliği olduğunu vurguladı.

Genel anlamda takım adına iyi bir maç olduğunu ifade eden Bulut, "Futbolcularım bu sıcak havada, nemli havada iyi bir performans gösterdiler. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

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