SAKARYASPOR - GÖZTEPE 0-1 ÖZET İZLE
Maçtan dakikalar
12. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında topla buluşan Obinna meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
31. dakikada Burak Süleyman’ın köşe atışında ceza sahası içinde Ümit Kurt’un kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı.
39. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içerisine giren Yasin Öztekin’in vuruşunu kaleci çeldi. Dönen topa Kerim'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
63. dakikada Ozan Sol yaptığı faul ile kırmızı kart gördü. Sakaryaspor 10 kişi kaldı.
68. dakikada Romal Jordan Palmer’in ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti.
77. dakikada Sakaryaspor’un ceza sahası içerisinde bulduğu pozisyonda Kaiyne River Woolery’nin şutunu kaleci Ekrem Kılıçarslan kurtardı.
90+6. dakikada Sakaryaspor'un ağlarla buluşan golü VAR kararı ile iptal edildi.
Bodrumspor sezona 3-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başladı Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'u ağırladığı ilk hafta maçını 3-1 kazanarak sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Murat Temel
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 87 Emirhan Aydoğan), Woolery, Oğuz Kocabal (Dk. 69 İsmail Erdoğan), Burak Süleyman (Dk. 60 Ozan Sol), Isaac Donkor, Hakan Yavuz (Dk. 60 Nalepa), Oğuz Yıldırım (Dk. 87 Çağlayan Menderes), Hurşit Taşçı, Ümit Kurt
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Yasin Öztekin (Dk.83 Ali Akman), Palmer (Dk. 69 Emre Çolak), Hüsamettin Yener (Dk.90 Ege Özkayımoğlu), Arslanagic, Yunus Emre Gedik, Kerim Alıcı, Obinna Mamah (Dk.90 Atanga), Yalçın Kayan, Tijanic
Gol: Dk. 12 Obinna Mamah (Göztepe),
Sarı kartlar: Dk. 19 Palmer, Dk. 80 Ekrem Kılıçaraslan (Göztepe), Dk. 32 Ümit Kurt, Dk. 90 Donkor, Dk.90+6 Kasongo (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 63 Ozan Sol (Sakaryaspor)
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