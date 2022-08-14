Türkiye Gazetesi

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından Kanada (National Bank) Açık'ta Rumen Simona Halep şampiyon oldu.

WTA 1000 kategorisindeki turnuvada 30 yaşındaki raket, 2 saat 16 dakika süren final karşılaşmasında 26 yaşındaki Brezilyalı raket Beatriz Haddad Maia'yı 6-3, 2-6, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek üçüncü National Bank Açık şampiyonluğunu kazandı.

Bu zafer eski dünya bir numarası Halep'in kariyerinin 24. WTA tekler şampiyonluğu oldu.

Geçen yıl Camila Giorgi'nin kazandığı Toronto'da Halep 2016 ve 2018 yıllarında şampiyon olmuştu.