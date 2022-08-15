Türkiye Gazetesi

Trabzonspor bugün Trabzon'a getirdiği İspanyol stoper Marc Bartra'yı KAP'a bildirdi. Bordo-Mavililer Bartra transferi için Real Betis'e, 2 yıla yayılmış 2 taksit şeklinde 1.2 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Marc Bartra Aregall'ın Kulübümüze transferi konusunda, Real Betis ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Real Betis'e sözleşme fesih bedeli olarak, 1.250.000.-EURO, 2 yıla yayılmış 2 taksit halinde ödenecektir."

MARC BARTRA'NIN SÖZLEŞME DETAYLARI

3 yıllık sözleşmeye imza atan 31 yaşındaki futbolcunun yıllık garanti ücreti 1.5 milyon euro. Sezon başı bonus ise maksimum 700 bin euro.

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Özel uçakla kente gelen İspanyol stoperi havalimanında bordo-mavili taraftarlar sloganlar eşliğinde karşılarken, 31 yaşındaki oyuncu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bartra, "Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldim inanılmaz motive olmuş durumdayım. Kulübe yardım etmeye hedeflerine ulaştıırmasına gerçekleştirmesine yardımcı olmaya geldim. Geldiğim ilk gün bu sevgiyi görmek beni çok mutlu etti bende onlara futbolum ile karşılık vermeyi umuyorum. Şampiyonlar liginde oynama fırsatı bulmuştum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı dört gözle bekliyor olacağım. Ligde de çok hedefleri olan bir kulübe geldim. Geçen sene bu hedeflerine gerçekleştirmiş olan kulübe geldim. Aynısını bu yıl da tekrarlamayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

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