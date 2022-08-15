Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Valencia’nın gözden çıkardığı Uruguaylı Maxi Gomez’le prensipte anlaştı. Luiz Suarez’in veliahtı olarak gösterilen 26 yaşındaki yıldızla el sıkışan sarı lacivertliler, Valencia’nın bonservis inadını kıramadı. İspanyol devine ilk olarak 5 milyon avro teklif eden Kanarya, sonrasında bu rakamı bonuslarla birlikte 8 milyon avroya kadar yükseltti. Ancak yaz başında 15 milyon avro altında bir rakamı düşünmeyen Valencia, şimdilerde 12 milyona düşse de arada hâlâ büyük bir fark var.

ANLAŞMA UZAK DEĞİL

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Maxi Gomez’le anlaşması ve transferdeki en ısrarcı kulüp olması F.Bahçe’nin avantajı. Ancak Valencia’nın da inadı kırılacak gibi değil. Beklenti kulüplerin ortada buluşması yönünde. Yani F.Bahçe rakamı 10 milyon avroya çıkarabilirse transfer bitecek. Ama transferin son günlerinde fiyatın düşmesini bekleyen yönetim, krizi fırsata çevirerek Gomez’i daha ucuza kapatmanın peşinde. Bu arada başta Sörloth olmak üzere alternatif isimlerle de temaslar devam ediyor.

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