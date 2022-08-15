Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Geçen hafta son dakikada kazanan Beşiktaş'ın güçlü Alanyaspor önünde 35 derece sıcakta çok zorlanması bekleniyordu ama siyah beyazlılar ilk yarım saatte üç farklı üstünlüğü yakaladı. Alanyaspor'un sahadaki beyni Efecan Karaca ile ön liberosu Umut Güneş'in yokluğu Beşiktaş'ın kolayca farka koşmasında etkili olsa da N'Koudou çok daha etkiliydi. Yıldız oyuncu ilk düdükten itibaren hızıyla rakip savunmaya nefes aldırmadı. Gol attı, penaltının da 'asistini' yaptı.

TOPYEKÛN DEFANS

Emrecan Uzunhan'ın 37'de gördüğü kırmızı kartla umutlanan Alanyaspor harika bir frikik atışında golü bulunca maça ortak oldu. Beşiktaş'ın gollerini atan N'Koudou, Salih ve Ghezzal'ın ikinci yarı başlarken kenara alınması maçın seyrini tamamen değiştirdi. Oyunu tam anlamıyla rakip sahaya yıkan takımının kalabalık savunma arasında pozisyon bulamaması üzerine Francesco Farioli 60'ta dört değişiklik birden yaptı.

NEREDEN NEREYE

Beşiktaş açık vermemek adına hücuma neredeyse hiç çıkmadı. Weghorst bile stoper gibi oynarken, bir dakika önce topu çizgiden çıkaran Saiss'in kendi kalesine attığı gol son 10 dakikayı gerilim filmine çevirdi. Beşiktaş'ın Alanya'dan güle oynaya üç puanla ayrılması beklenirken bambaşka bir hikayeye dönüşen maçta 90+3'te gelen penaltı golü sonrası puanlar paylaşılmış oldu.

KENDİ ELİMİZLE VERDİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael maçın ardından hayli moralsizdi. "Geçen hafta ve bu hafta kırmızı kart! Bu kabul edilemez" diyen Fransız çalıştırıcı, "Maçı biz verdik diyebiliriz. Alanya 10 kişiyken bile fırsat bulamadı. Biz kendi kendimize yaptık. Kendi kalemize gol ve penaltıyla. Çok çok üzgünüz" diye konuştu.

DİRİ OYUNCU LAZIMDI

İsmael şöyle devam etti: Değişikliklerin ikisi taktik, biri (Ghezzal) sakatlıktan oldu. İkinci yarı itibarıyla daha diri oyunculara ihtiyaç duyduk. 10 kişi kalınca hem merkezden hem de kenardan ortalarla geldiler, biz merkezi tutmak istedik ve ortaları engellemek istedik. Bunu 2. gole kadar çok iyi yaptık. İkinci yarıda yorulduk...

Beşiktaş inanılmazı başardı! Alanyaspor'dan müthiş geri dönüş! 3-3 Maç Özeti Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sezona 90+6'da bulduğu golle Kayserispor maçını kazanarak başlayan Kartal, Alanyaspor deplasmanında 0-3 öne geçmesine rağmen maçı kazanamadı. Farioli'nin takımı 37. dakikada 10 kişi kalan rakip karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak gücünü gösterdi.

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