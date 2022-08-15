Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile yollarını ayırdı. Bordo mavili kulübün 33 yaşındaki futbolcuya 2 milyon 350 bin TL fesih tazminatı ödeyeceği öğrenildi.

KÖYBAŞI'YA 2 MİLYON 350 BİN TL ÖDENECEK

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000 TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecekti''

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