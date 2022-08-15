Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "YKS 2022’de eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Kağan Moradaoğlu, tam burslu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. Göğsümüzü kabartan oyuncumuzu kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
Moradaoğlu, Karadeniz ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Danimarka'ya giden kafilesinde yer alıyor.
GEÇEN SEZON 1 MAÇ OYNADI
19 yaşındaki eldiven geçen sezon 26. haftada oynanan Medipol Başakşehir maçı öncesi yaşanan kaleci krizi nedeniyle ilk 11'de şans bulmuş ve maçı gol yemeden tamamlamıştı.
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