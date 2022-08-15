Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Jesse Sekidika ile yolların ayrıldığını duyurdu. 26 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, daha önce kiralık olarak forma giydiği Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'la anlaştı.

Galatasaray'dan yapılan KAP bildiriminde "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." dendi.

19 MAÇTA 1 GOL ATTI

Konyaspor ve Belçika'nın OH Leuven takımlarından da kiralık oynayan Sekidika, Sarı-kırmızılı formayla 19 maçta 1 gol attı.

İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi feshedildi Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.

Okan Buruk Giresunspor hezimeti sonrası hakemi suçladı! Galatasaray'a ilk maçta büyük şok... Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Galatasaray, tıklım tıklım dolu tribünler önünde yeni yıldızlarla şov yapmayı planlamıştı ancak Giresun ekibi maçı 0-1 kazandı. Teknik direktör Okan Buruk mağlubiyeti hakeme bağladı...