Türkiye Gazetesi

Kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder altın, 63 kiloda Şeyma Özerler gümüş, 52 kiloda Merve Koçyiğit, 57 kiloda İrem Korkmaz bronz madalya aldı.

Erkekler 73 kiloda ise milli judocu Umalt Demirel bronz madalya kazandı.

Judoda müsabakalar yarın da devam edecek.

HALTERDE TOPLAM 28 MADALYA

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, halter branşında toplam 28 madalya elde etti.

TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen halter müsabakaları bugün sona erdi. Milli sporcular son gün madalya çıkaramasa da organizasyonu 11 altın, 11 gümüş ve 6 bronz madalyayla tamamladılar.

Toplamda 28 madalya alan Türk sporcular, 8 sıklette de oyunlar rekoru kırmayı başardı.Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda judo branşının ilk gününde milli sporcular 1'i altın olmak üzere 5 madalya elde etti.

ATICILIKTA 1 GÜNDE 3 MADALYA

Atıcılık yarışlarında skeet milli takımı günü 3 madalyayla tamamladı.

Konya Saraçoğlu Atış Poligonu'nda gerçekleşen müsabakalarda, kadınlar ve erkekler skeet yarışlarında Türk sporcular, birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı

Kadınlar skeet finalinde Sena Can altın madalya uzanan isim oldu.

Erkekler skeet finalinde ise Muhammet Seyhun Kaya gümüş, Mustafa Serhat Şahin bronz madalya elde etti.

Sümeyye Boyacı İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları S4-10 kadınlar 100 metre serbest finalinde altın madalya kazandı.

5. İslami Dayanışma Oyunları... Masa tenisinde Özge Yılmaz'la şampiyonuz 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda kadınlar masa tenisi finalinde İranlı rakibini mağlup eden Özge Yılmaz şampiyon oldu. Sibel Altınkaya ise 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Buse Arıkazan ile Demet Parlak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda sırıkla atlama finalinde Buse Arıkazan ve Demet Parlak 4.00 metrede eşitlenerek altın madalyayı paylaştı. Atletizmde ilk madalya sırıkla atlamadan geldi!