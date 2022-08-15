Türkiye Gazetesi

Salonun tamamına yakınını dolduran taraftarlar müthiş bir atmosfer oluşturdu. Milli voleybolcular da maçtan sonra büyük bir sevinç yaşarken, oyuncular taraftarlarla da mutluluğu karşılıklı tezahüratlarla paylaştılar.

Türkiye, altın madalyaya oynadığı hiçbir maçta rakibine set vermeden ulaştı.

Milli takım karşılaşmadan sonra düzenlenen törende altın madalyasını da aldı.

Milli judocu Tuğçe Beder 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen judo müsabakalarında Türkiye günü 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla kapattı.

Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Elgar Zülfügarov (Azerbaycan), Oum Therese Regina (Kamerun)

Türkiye: Yasemin Yıldırım, Ceren Kapucu, Yaprak Erkek, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, İlkin Aydın (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Buket Gülübay, Buse Kayacan, Ezgi Akyaldız, Yasemin Özel, Sude Zeynep Demirel, İdil Naz Kanbur)

İran: Dargazani, Alikhani, Shahdehsari, Zare, Esfahani, Kadkhoda (Khouzani, Salamatgharamalek, Karimi, Saberi, Ghahremanlooei)

Setler: 25-16, 25-14, 25

Süre: 73 dakika (23, 24, 26)

Sümeyye Boyacı İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları S4-10 kadınlar 100 metre serbest finalinde altın madalya kazandı.