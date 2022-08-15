KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0-0 ÖZET İZLE
Stat: Eskişehir Yeni Stadyum
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Özgür Ertem
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 81 Uğurcan Yazğılı), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 58 Amilton), Rahmanovic (Dk. 88 Pavicic), Bytyqi (Dk. 88 Muriç), Muhammet Demir (Dk. 58 Cikalleshi)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Deniz Türüç, Duarte, Epureanu (Dk. 54 Biglia), Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Berkay Özcan), Ndayishimiye, Aleksic (Dk. 65 Ömer Ali Şahiner), Münir Chouiar (Dk. 54 Serdar Gürler) Szysz (Dk. 88 Okaka)
Sarı kartlar : Dk. 58 Calvo (Arabam.com Konyaspor) Dk. 62 Mahmut Tekdemir, Dk. 73 Biglia ve Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir)
Bu zeminde maç oynanmaz! Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı Eskişehir'e alındı Spor Toto Süper Lig’in 2. hafta maçında Pazartesi günü oynanacak olan Konyaspor-Başakşehir maçı, saha zemini nedeniyle Eskişehir’de oynanmasına karar verildi.
Medipol Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Royal Antwerp UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında İzlanda ekibi Breidablik’i 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rakibini eleyerek Play-off'ta Belçika ekibi Royal Antwerp’in rakibi oldu.