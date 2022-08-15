BB ERZURUMSPOR - PENDİKSPOR: 0-0 ÖZET İZLE
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Burak Pakkan xx, Oğuz Terzi xx, Anıl Usta xx
BB Erzurumspor: M. Göktuğ Bakırbaş x, Mustafa Akbaş x, Hasan Batuhan Artarslan xx, Süleyman x, Sefa Akgün x, Shala xx (Özgür Sert dk. 84 ?), Eren Tozlu x, Kenro Rosheuvel x (Olanare dk. 68 xx), Mustafa Yumlu x, Cengizhan Bayrak x, Orhan Ovacıklı xx
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan, Ufuk, Eyüp, Hüseyin, Yakup Kırtay, Alperen Karaca, Güney Yılmaz, Celal Hanalp
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Pendikspor: Burak Öğür xx, Erdem Özgenç x, Murat Akça xx, Hasan Hatipoğlu xx, Kappel xx (Görkem Bitin dk. 60 xx), Muhammed Akarslan x (Enes Keskin dk. 67 xx), Karoly Regattin xx, Khaly Thiam xx, Nemanja Nikolics x (Ali Han Tunçer dk. 60 xx), Gökcan Kaya xx (Andras Ugrai dk. 77 xx), Ferhat Öztorun x (Erhan Kara dk. 77 x)
Yedekler: Emre Aydın, Berkay
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Sarı kart: Murat Akça (Pendikspor)
Adanaspor ile Tuzlaspor sezona 1-1 beraberlikle başladı Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor ile Tuzlaspor 1-1 berabere kaldı. 30'da Tetteh'le 1-0 öne geçen Adanaspor ilk yarı biterken Mata'nın golüne engel olamadı.