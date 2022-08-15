Türkiye Gazetesi

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Arsenal forması giyen Runarsson’u 1 yıllığına kiralandığı açıklandı.

27 yaşındaki kalecinin Alanyaspor’a çok şey katacağını belirten Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Arsenal takımından 1 yıllık kiralık olarak Alex ile anlaştık. Kendisi aynı zamanda İzlanda Milli takımının da kalecisi. Alanyaspor’a çok şey katacağına inandığımız bir kaleci. Transfer görüşmeleri bayadır sürüyordu. Nihayet sonlandırdık. Takımımızda iyi işler yapacağına inanıyoruz” dedi.

Beşiktaş inanılmazı başardı! Alanyaspor'dan müthiş geri dönüş! 3-3 Maç Özeti Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sezona 90+6'da bulduğu golle Kayserispor maçını kazanarak başlayan Kartal, Alanyaspor deplasmanında 0-3 öne geçmesine rağmen maçı kazanamadı. Farioli'nin takımı 37. dakikada 10 kişi kalan rakip karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak gücünü gösterdi.

"SÜPER LİG HARİKA BİR LİG"

Alanyaspor’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Runar Alex Runarsson, içeriye girdiği andan itibaren sıcak bir karşılama olduğunu söyledi.

Takım arkadaşlarıyla tanışmak için sabırsızlandığını dile getiren Runarsson, “Takım arkadaşlarım ile tanışmak için sabırsızlanıyorum. Umarım Alanyaspor için faydalı bir sezon geçiririm. Avrupa’da herkesin bildiği üzere Türkiye Süper Ligi çok güzel bir lig. Çok heyecanlı ve fantastik bir lig. Türkiye Milli takımı da öyle. Bir kaç kez karşılaştık. Bugünden itibaren Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımıza çok net bir mesajım var. Sadece bizi desteklesinler bizler onlar için sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp Alanyaspor için faydalı sonuçlar almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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