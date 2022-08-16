Türkiye Gazetesi

Geçen sezon şampiyonluğu bir puanla Manchester City'ye kaptıran Liverpool, Crystal Palace'ı konuk etti.

Karşılaşma, Crystal Palace'tan Zaha'nın 32 ve Liverpool'dan Diaz'ın 61. dakikada attığı gollerle 1-1 sonuçlandı.

DARWİN NUNEZ KIZARDI

Liverpool'un Uruguaylı forvetİ Darwin Nunez, 57. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligdeki 2. maçından da beraberlikle ayrılan Liverpool, 2 puanla 12'nci, Crystal Palace ise bir puanla 16. sırada yer aldı.

Tuchel & Conte kavgası! Chelsea - Tottenham 2-2 Maç Özet Premier League'in 2. haftasında Tottenham Hotspur'u ağırlayan Chelsea, 2 kez öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Tottenham'a 1 puanı getiren gol 90+6'da Harry Kane'den geldi.

İlkay Gündoğan Manchester City'nin yeni kaptanı oldu Manchester City'nin geçen sezon elde ettiği Premier League şampiyonluğunda son hafta maçındaki kritik golüyle zaferi getiren isim olan İlkay Gündoğan, Fernandinho'nun ayrılmasıyla Manchester City'nin yeni takım kaptanı oldu.