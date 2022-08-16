Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

69'da Enner Valencia'nın yerine oyuna giren 17'lik yıldız takımının 5. ve 6. golleri attı. 10 numarayla sahaya çıktığı ilk maçta 2 gol atan Arda Güler, sosyal medyayı da salladı.

Jorge Jesus'un maç bitiminde futbolcusuyla bir şeyler konuştuğu anlar ekranlara yansıdı. Portekizli çalıştırıcı maçtan sonra yayıncı kuruluşa ne konuştuklarını anlattı:

Fenerbahçe Kasımpaşa'nın işini ilk yarıda bitirdi! 0-6 Maç Özeti Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıda 3 gol attığı maçı 6-0 kazandı. Enner Valencia'nın 2 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maçta Joshua King de hem attı hem attırdı. Jorge Jesus'un takımı ilk 2 haftada 9 gol atmayı başardı. Arda Güler de 2. yarıda oyuna girip 2 gol attı. Paşa ise Başakşehir'den sonra Fenerbahçe'den de 6 yedi!

"20 DAKİKADA KENDİNİ GÖSTERMEK İSTEDİ"

"Oyuncularımı kutlarım. İlk 15 dakikada 3-0 yapabilirdik. Kasımpaşa, Fenerbahçe forvetlerini durduramadı. Valencia, King... Harikaydılar. Arda Güler çok yetenekli. Öğreneceği çok şey var. Bazen bir şeyleri tek başına yapmak istiyor. 20 dakikada kendini göstermek istedi. Maç sonu 'Kendini gösterme baskısı altında oynama' dedim. Kötü başladı, toparladı. Geleceği Türk Milli Takımı için de iyi olacak."

RIDVAN DİLMEN: ARDA GÜLER'İ ÇOK KONUŞURUZ

Exxen yorumcusu Rıdvan Dilmen ise "Arda Güler'i uzun yıllar konuşacağız. Bundan birkaç yıl sonra İspanya veya İngiltere'deki bir meslektaşıma devredeceğim Arda'yı yorumlama işini. Dünyanın en iyi liglerinde göreceğiz onu" dedi.

Fenerbahçe masada: Maxi pazarlığı İspanyol devinin Uruguaylı golcüsüyle el sıkışan sarı lacivertliler, bonserviste orta yolu bulmaya çalışıyor. Talepler teklif arasında uçurum var ama Fenerbahçe umutlu.

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın yeni sahibi Arda Güler oldu.