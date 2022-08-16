Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ligde haftayı Giresunspor yenilgisi ile kapatan Galatasaray’da gözler transferde. Yönetim, Okan Buruk ile transfer zirvesi gerçekleştirirken stoper konusundaki belirsizlik can sıkıyor. Sarı kırmızılılar, Victor Nelsson’un Sevilla’ya gitmek istemesine soğuk baksa da diğer yandan alternatif arayışlarını da sürdürüyor. Gündemdeki isim ise Djurgarden forması giyen ve Avrupa’dan başka takımlarında listesinde olan Isak Hien.

İTALYANLAR PEŞİNDE

İsveç basınından SportExpressen, Galatasaray’ın Hien için oyuncunun menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı. İtalyan ekipleri Verona ve Torino’nun da istediği 23 yaşındaki genç stoperin kulübüyle 1 sezon daha mukavelesi bulunuyor. Telaffuz edilen bonservis bedeli ise 4 milyon avro civarında. Sarı kırmızılılar ise İsveçli oyuncuyu daha düşük bir rakama renklerine bağlamak için nabız yokluyor.

CİMBOM RAKİP KALEYİ BULAMIYOR

Ligde iki resmî maçı geride bırakan Galatasaray 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Deplasmanda 1-0 kazanılan Antalya maçında 13 şutta 4 isabet sağlayan sarı kırmızılılar, seyircisi önünde 1-0 kaybedilen Giresunspor mücadelesinde ise rakip kaleye toplam 14 gönderirken sadece 2’sinde kaleyi bulabildi.

İKİ YERLİ ASLAN'A İYİLEŞTİRME VAR

Sarı kırmızılılarda yönetim takım içi dengeyi sağlamak adına ‘iyileştirmeye’ gidecek. Yeni transfer Abdülkerim Bardakcı sezonluk yaklaşık 20 milyon TL alırken Kerem Aktürkoğlu (10 milyon TL) ve Yunus Akgün (900 bin TL) çok geride kalmıştı. Dursun Özbek yönetimi, iki ismin ücretinde de düzeltme yapıp takım içi dengeyi sağlamak amacında. Bu arada G.Saray, Jesse Sekidika ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Okan Buruk Giresunspor hezimeti sonrası hakemi suçladı! Galatasaray'a ilk maçta büyük şok... Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Galatasaray, tıklım tıklım dolu tribünler önünde yeni yıldızlarla şov yapmayı planlamıştı ancak Giresun ekibi maçı 0-1 kazandı. Teknik direktör Okan Buruk mağlubiyeti hakeme bağladı...

Galatasaray - Giresunspor 0-1 Maç Özeti I Abdülkerim Bardakçı takımını yaktı! Büyük hata Galatasaray ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Nef Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan CimBom, 50 bin taraftarı önünde 2'de 2 yapmak istiyordu ancak hiç ummadığı bir yenilgi yaşadı. Tecrübeli stoper Abdülkerim Bardakçı'nın inanılmaz hatasıyla yenilgi geldi. Giresunspor'a 3 puanı getiren golü Borja Sainz attı. Torreira ve Mertens oynadı ama Sarı-Kırmızılı taraftarları hevesi kursağında kaldı.